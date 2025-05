Finale jeugd-EK 2007 in Groningen

Het EK voor spelers tot 23 jaar, dat volgend jaar in Nederland zal worden gehouden, zal vooral in het Noorden van Nederland afgewerkt worden. De openingswedstrijd zal worden gespeeld in Heerenveen, terwijl het Groningse Euroborg gastheer zal zijn van de finale. Dat maakte de KNVB donderdag bekend. Het EK onder 23 wordt gespeeld van 11 tot en met 24 juni 2007.

De openingswedstrijd van het toernooi wordt gespeeld op 10 juni 2007 in Heerenveen. Wie dan de tegenstander zal zijn van Nederland, is nog niet duidelijk. Oranje speelt twee van de drie groepswedstrijden in Heerenveen (op 10 en 16 juni), de derde zal op 13 juni gespeeld worden in Groningen. Naast Groningen en Heerenveen zijn ook Arnhem en Nijmegen aangewezen als speelsteden voor het Europese jeugdtoernooi.

Nederland heeft zich als gastland automatisch geplaatst voor deelname aan de eindronde. De beste vier van het eindtoernooi kwalificeren zich voor het Olympisch voetbaltoernooi in Beijing in 2008.