Sombere Smolarek vreest rol als reserve

Vorig seizoen was hij met dertien doelpunten nog clubtopscorer, maar inmiddels lijkt Ebi Smolarek bij Borussia Dortmund genoegen te moeten nemen met een plaats op de bank. De 25-jarige Pool lijkt in de hiërarchie voorbij te zijn gestreeft door nieuwelingen Nelson Valdez en Alexander Frei, die samen voor ruim acht miljoen euro aangetrokken zijn.

Door de komst van de 22-jarige Paraguayaan en de 27-jarige Zwitser lijken de kans van Smolarek op een basisplaats momenteel klein. In het oefenduel met Ajax moet hij op de bank plaatsnemen en de verwachting is dat die situatie voorlopig zo zal blijven. En dus maakt Smolarek, die anderhalf jaar geleden door Bert van Marwijk van Feyenoord naar Dortmund gehaald werd, zich zorgen.

"Dortmund is een grote club, dus je weet dat er concurrentie zal zijn", begint de Poolse spits zijn betoog in het Duitse Kicker. "Het zou echter een enorme deceptie zijn als ik mijn basisplaats daadwerkelijk kwijt ben. Ik heb bij Feyenoord al jarenlang op de bank gezeten en dat is voor mij genoeg geweest. Het zou voor mij heel teleurstellend zijn als ik in de toekomst opnieuw op de bank terecht kom."

Overigens moet niet alleen Smolarek, maar ook Matthew Amoah vrezen voor zijn positie in het elftal van Dortmund. Beide spelers, met een Nederlandse achtergrond, moesten zaterdag tegen Ajax op de bank plaatsnemen. Pas na een uur kwam het duo het veld in, als vervangers van Frei en Valdez. Positief voor Amoah en Smolarek was hierbij wel dat de wedstrijd in de slotfase, mede dankzij de wissels volledig kantelde. Op het moment dat de spitsen in het veld kwamen was het 0-1 voor Ajax, maar uiteindelijk won Dortmund met 2-1.