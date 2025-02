Borussia Dortmund gaat door naar achtste finale en bewijst Nederland grote dienst

Borussia Dortmund heeft zich ten koste van Sportingge plaatst voor de achtste finale van de Champions League. De 0-3 zege in Lissabon was genoeg voor Die Borussen, die in de terugwedstrijd de nul wisten te houden, maar zelf ook niet scoorden. De uitschakeling van Sporting is goed nieuws voor Nederland in de coëfficiëntenstrijd om om het behouden van het derde Champions League-ticket.

Voorafgaand aan het duel in Dortmund was het wel duidelijk: er moest een wonder gebeuren, wilde Sporting zich plaatsen voor de volgende ronde. Serhou Guirassy, Pascal Gross en Karim Adeyemi waren in het laatste halfuur van de heenwedstrijd trefzeker en bewerkstelligden zo een fantastische uitgangspositie voor de return.

Pas in de tweede helft leek het eerste doelpunt te gaan vallen. In de 56ste minuut kreeg Borussia Dortmund een penalty vanwege een overtreding van doelman Rui Silva op de razendsnelle Adeyemi. Guirassy trad aan voor de penalty, maar zag zijn zwakke poging gered worden door Silva, die sowieso al uitblonk tijdens de wedstrijd. Zo bleef Champions League-topscorer Guirassy steken op ‘slechts’ tien doelpunten in deze campagne.

Ruim twintig minuten voor tijd leek Dortmund ook in de tweede wedstrijd op voorsprong te komen via Giovanni Reyna, maar de Amerikaan schoot van dichtbij op de paal. Emre Can maakte nog een buitenspeldoelpunt uit een vrije trap. Zo bleef de stand in het Westfalenstadion gelijk en plaatste BVB zich voor de ronde van zestien in de Champions League. Borussia Dortmund speelt in de achtste finale tegen Aston Villa of Lille OSC.

Coëfficiëntenstrijd

De uitschakeling van Sporting betekent goed nieuws voor de Nederlandse competitie in de coëfficiëntenstrijd. Portugal is onze grote concurrent voor de zesde plaats, die recht geeft op een derde Champions League-ticket. Sporting kan na de uitschakeling als tweede Portugese ploeg geen punten meer pakken. SC Braga werd al eerder uitgeschakeld in de competitiefase van de Europa League.

Er zijn nog drie Portugese teams actief in Europa. Benfica plaatste zich dinsdagavond wél voor de achtste finale van het miljardenbal. FC Porto speelt aankomende donderavond de return tegen AS Roma, nadat het de eerste wedstrijd in 1-1 zag eindigen. Vitoria Guimarães eindigde bij de eerste acht in de Conference League en is dus al geplaatst voor de achtste finale.

