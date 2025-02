Duitse media weten wat Sven Mislintat de kop kostte bij Borussia Dortmund

Nadat het ontslag van Sven Mislintat bij Borussia Dortmund donderdagmiddag bekend werd gemaakt, schrijven Duitse media over de gang van zaken bij de club. Mislintat, die in september 2023 weggestuurd werd bij Ajax, zou in een machtsstrijd verwikkeld zijn en zich niet aan de afspraken hebben gehouden.

Volgens BILD is Mislintat al na acht maanden weggestuurd vanwege een ‘interne machtsstrijd’ bij de club. Sportief directeur Sebastian Kehl en technisch directeur Mislintat zouden het voortdurend oneens zijn over transfers. De twee zouden alleen nog praten via hun superieur Lars Ricken, directeur ‘sport en andere werkzaamheden’. Ook na het ontslag van Nuri Sahin in januari konden de heren het niet eens worden over welke nieuwe trainer aangesteld moest worden. Mislintat zou zelfs op eigen houtje potentiële trainers hebben benaderd. Daarmee zou hij zich niet aan de interne afspraken hebben gehouden.

Ricken verdedigde Kehl én Mislintat nog bij de presentatie van nieuwe trainer Niko Kovac, volgens Kicker, alleen deed hij dit zonder namen te noemen: ‘De afgelopen weken zijn sommige medewerkers ernstig in diskrediet gebracht door zaken die niet waar waren’. Ricken ontsloeg de voormalige Ajax-directeur desondanks donderdag.

Wat er nu gaat gebeuren bij Dortmund is nog niet helemaal zeker. Na het ontslag van Mislintat lijkt er een juridisch proces te gaan volgen over het contract van de Duitser, waarbij hij voorlopig doorbetaald krijgt. Ondanks dat schrijft BILD: ‘Kehl kan zich de winnaar voelen'. Mislintat zou wel terugkeren bij de club als verantwoordelijke voor de scouting en de onder-23. Met het vertrek van Mislintat als technisch directeur moet de rust gaan terugkeren bij Die Schwarzgelben.

