Giggs wil meer goals van ploeggenoten

7 augustus 2006, 07:15

Ryan Giggs heeft een beroep gedaan op zijn ploeggenoten bij Manchester United om het vertrek van Ruud van Nistelrooy als collectief op te vangen. De Nederlandse spits maakte deze zomer na onenigheid met manager Alex Ferguson de overstap naar Real Madrid.

Giggs beseft dat The Red Devils door het wegvallen van Van Nistelrooy scorend vermogen hebben ingeleverd. De Oranje-international was bij United in vijf seizoenen goed voor liefst 150 doelpunten. Volgens Giggs moet de druk komend seizoen niet alleen bij centrumspitsen Wayne Rooney en Louis Saha komen te liggen. "Om de productie van Ruud op te vangen, zal ook ik meer moeten scoren. Evenals Paul Scholes en eigenlijk het gehele team."

