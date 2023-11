Italiaanse spelers liggen niet wakker van puntverlies

In Italiaanse selectie is gelaten gereageerd op het puntenverlies dat de ploeg afgelopen zaterdag leed tegen Litouwen. De regerend wereldkampioen kwam in Italië niet verder dan 1-1 tegen het Baltische land, maar volgens aanvoerder Cannavaro en doelman Buffon is dat geen drama. "De kwalificatiereeks is lang, we krijgen nog voldoende kansen om dit recht te zetten", kraait het duo in koor.

Volgens Cannavaro speelde vooral het gebrek aan wedstrijdritme zijn ploeg parten. De Italiaanse competitie is immers nog altijd niet begonnen en vrijwel alle spelers in de ploeg hebben daarom enkel een handvol oefenwedstrijdjes in de benen. "We wisten dat het lastig zou worden, een dergelijk gebrek aan wedstrijdritme kan je niet zomaar compenseren. Desondanks hebben we aardig gespeeld, ik denk dat we wel vijftien kansen gekregen hebben. We waren gewoon ongelukkig in de afwerking", zegt de centrale verdediger.

Ook doelman Buffon vindt het gelijkspel geen reden tot paniek. "Ik denk dat dit gelijkspel weinig gevolgen zal hebben, de kwalificatiereeks is immers nog lang. Zelfs de wedstrijd tegen Frankrijk, die voor komende woensdag op het programma staat, is niet cruciaal. In oktober spelen we tegen Oekraïne en Georgië, die wedstrijden zullen daarentegen een stuk belangrijker en beslissender worden', aldus de sluitpost.