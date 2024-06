Van Persie: "We moeten ons schamen"

Robin van Persie wond er, na afloop van het duel met Luxemburg, geen doekjes om. De aanvaller van Arsenal kwam woorden tekort om te beschrijven hoe slecht Nederland gespeeld had. "Luxemburg heeft eigenlijk zelfs nog meer kansen gehad dan wij, dat is natuurlijk bijzonder kwalijk", zegt hij tegen FCUpdate.nl.

Oranje won in Luxemburg met 0-1, door een vroeg doelpunt van Joris Mathijsen. De manier waarop dat gebeurde, was echter zeer zorgwekkend. Nederland speelde slecht, vindt ook Van Persie. "Iedereen heeft onder zijn niveau gespeeld. De meest simpele dingen gingen verkeerd. Als je zo speelt maakt het niet uit tegen wie je speelt, dan kom je altijd in de problemen", foetert hij.

De linksbenige aanvaller, die door Van Basten ondanks de afwezigheid van Arjen Robben opnieuw op de rechterflank neergezet werd, vindt dat Nederland de hand in eigen boezem moet steken. "Je moet dit niet afschuiven op Luxemburg, die jongens hebben zichzelf overtroffen. We moeten naar onszelf kijken, we moeten ons schamen over het spel dat we hier hebben laten zien."

"We hebben tijdens de wedstrijd nog geprobeerd om het tij te doen keren, door na rust over te stappen op een ander systeem", vertelt hij. "Helaas heeft dat niet geresulteerd in een doelpunt." Sterker nog, Van Persie moet tot zijn ontzetting vaststellen dat het niet eens onverdiend was geweest als Oranje hier tegen puntverlies aan was gelopen. "Luxemburg heeft zeker twee grote kansen gehad en wij niet één, als ik me niet vergis. Dat is natuurlijk heel kwalijk."

De oud-Feyenoorder weet niet zo snel een oorzaak aan te wijzen voor de collectieve off-day. Aan de motivatie lag het in ieder geval niet, benadrukt hij. "Ikzelf ben voor dit soort wedstrijden juist extra gemotiveerd", zegt hij. "Ik weet ook echt niet hoe dit kan. Ook al mijn vrije trappen waren slecht, dat snap ik ook niet. Ik train er echt genoeg op. Maargoed, misschien waren die vrije trappen wel tekenend voor de hele avond. Het was gewoon een klote-avond."