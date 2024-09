Milan-doelman Dida maanden uit de roulatie

AC Milan kan de komende maanden niet beschikken over doelman Dida. De Braziliaan blijkt in het Champions League-duel met AEK Athene een peesblessure te hebben opgelopen in zijn linkerbovenbeen en kan vermoedelijk pas in januari of februari weer terugkeren onder de lat.

Door de blessure van Dida is Zeljko Kalac voorlopig eerste keus bij de ploeg van trainer Carlo Ancelotti. De Australische doelman stond in het verleden onder meer jarenlang onder de lat bij Roda JC. De kans is echter groot dat AC Milan in de winterstop een nieuwe doelman aan zal trekken.