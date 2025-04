Schreuder: "Ik twijfelde of het wel zou lukken"

Na veertien maanden blessureleed staat Alfred Schreuder op de drempel van een rentree bij Feyenoord. Sinds het allereerste competitieduel van vorig seizoen, thuis tegen NAC Breda, speelde hij geen enkele wedstrijd meer voor de Rotterdamse club, maar daar komt binnenkort verandering in. De middenvelder is bijna fit en hoopt na de winterstop aan spelen toe te komen.

"Mijn achillespees voelde niet eerder zo goed aan als nu", zegt Schreuder in het AD. "Ik kan weer een duurloop maken, ik kan weer draaien en passen. Als we de intensiteit de komende weken steeds iets verder kunnen opvoeren, dan heb ik er alle vertrouwen in. Eigenlijk is een rentree nooit eerder zo dichtbij geweest."

Dat vertrouwen is een tijd lang ver te zoeken geweest, geeft Schreuder toe. "Er zijn perioden geweest, rond de begrafenis van mijn dochter Anouk, dat ik helemaal niet meer aan voetbal dacht. Voetbal en mijn blessure konden me gestolen worden. Ik zeg eerlijk dat ik daardoor lang twijfels heb gehad of het nog wel zou lukken."

"Hoop houd je altijd, maar ik bleef last houden van die pees. Na de tweede operatie bleek er een fistel te zijn gegroeid, waardoor de operatiewond steeds niet dichtte. Dat heeft mijn herstel nog eens met vier maanden vertraagd."