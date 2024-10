Boukhari: "Een fantastische eerste wedstrijd"

Nourdin Boukhari (foto) is terug in de Eredivisie. De vleugelspeler wordt door AZ gehuurd van Nantes. Zaterdagavond viel hij in de tweede helft in tegen PSV. Hij zag hoe de Alkmaarders het normaal zo ongenaakbare PSV in Eindhoven met 2-3 wisten te verslaan.

De winnende goal van Koevermans voelde heerlijk voor de nieuweling. "Zeker als je dan vlak voor tijd zo'n mooie goal maakt zoals Koevermans deed, smaakt de overwinning des te beter. Juist in zo'n beladen wedstrijd als tegen PSV."