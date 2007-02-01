Willem II mag Cristiano opstellen

Willem II-aanvaller Cristiano is eindelijk speelgerechtigd. De Braziliaan kwam anderhalve week geleden naar Tilburg, maar moest wachten tot hij een werkvergunning ontving. Dit felbegeerde papiertje heeft de spits nu binnen, waardoor hij zaterdag kan debuteren in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Niet alleen Cristiano, maar ook Rydell Poepon en Maikel Aerts debuteren in Almelo mogelijk voor de Tricolores. Spits Poepon is op huurbasis overgenomen van Ajax, terwijl doelman Aerts overgenomen is van Feyenoord. Eerder in de maand legde Willem II ook al verdediger Delano Hill en middenvelder Saïd Boutahar vast.