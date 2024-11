Crouch laat zich opereren aan gebroken neus

Peter Crouch ondervindt te veel hinder aan de gebroken neus die hij opliep tegen Sheffield United. Sheffield-verdediger Rob Hulse trapte Crouch toen per ongeluk in het gezicht. De boomlange aanvaller heeft nu besloten zijn neus te laten opereren.

Crouchy heeft sinds zijn gebroken neus tijdens het trainen last van ademhalingsproblemen. De Liverpool-speler legt uit : "Het probleem is dat mijn blessure me er op dit moment van weerhoudt goed adem te halen." De Engels-international ziet bepaald niet uit naar de operatie: "Als het mijn spel in de toekomst ook zal beïnvloeden is nu de tijd om er wat aan te doen. Ik moet even door de zure appel heen bijten."

"Volgens de dokter duurt het drie tot vier weken tot ik weer helemaal fit ben. Dat is erg frustrerend omdat op dit moment in het seizoen de mooiste wedstrijden worden gespeeld." De voormalig speler van onder andere Portsmouth en Aston Villa zal de interlands tegen Israel en Andorra nu waarschijnlijk verstek moeten laten gaan.