Opvliegende Barton weer in de problemen

13 maart 2007, 12:34   Bijgewerkt: 13:12

De politie van Liverpool onderzoekt een incident waarbij Manchester City-speler Joey Barton is betrokken. De eenmalig Engels international wordt ervan verdacht op de vuist te zijn gegaan met een taxichaffeur. Daarnaast zou hij de taxi hebben beschadigd.

Het incident zou eerder deze maand hebben plaatsgevonden in Liverpool. De 24-jarige Barton werd meegnomen naar het politiebureau, maar mocht in afwachting van het onderzoek op borgtocht vertrekken.

De middenvelder kwam al vaker opmerkelijk in het nieuws. Zo toonde hij eerder dit seizoen, na de late gelijkmaker van ploeggenoot Micah Richards, zijn blote billen aan het publiek van Everton (1-1).

Barton moest verder een trainingskamp in Thailand vroegtijdig verlaten omdat hij slaags was geraakt met een jeugdige Everton-fan. De club hield hem ook zes weeksalarissen in omdat hij tijdens een kerstfeest een sigaar uitdrukte in het oog van ploegmaat Jamie Tandy.

