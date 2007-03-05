Wenger: "Kans dat Henry meedoet is vijftig procent"

Arsenal-manager Arsene Wenger weet nog altijd niet of Thierry Henry komende woensdag mee kan doen in het Champions League-duel tegen PSV. Dat heeft de Franse oefenmeester maandagavond laten weten. De 29-jarige Henry heeft last van een dijbeenspier en kampt bovendien met een voetblessure.

"Hij zal zeker niet trainen voor die wedstrijd, maar ik neem wel het risico hem bij de selectie van achttien te houden. Of Henry kan starten tegen PSV weet ik echt nog niet. Hij ondergaat dinsdag een test. De kans dat hij mee kan doen, is vijftig procent."

Henry speelde tijdens de heenwedstrijd in Eindhoven met een pijnstillende injectie. Dat lijkt niet voor herhaling vatbaar. "Ik denk niet dat we de spuit er nogmaals in laten zetten. Dat heeft de eerste keer trouwens ook niet gewerkt", aldus Wenger. Arsenal moet woensdag op eigen veld een 1-0 achterstand zien weg te poetsen.