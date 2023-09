Wenger ziet Farfan als grootste bedreiging

Arsenal-manager Arsene Wenger heeft Jefferson Farfan aangewezen als grootste bedreiging voor de Londense defensie. Hij zei dit in een interview met Arsenal TV.

Wenger: "Farfan is een groot gevaar voor ons omdat hij een speler is die goed op de counter kan spelen. En in uitwedstrijden is het spel van PSV gebasseerd op counters." PSV moest Farfan overigens in het eerste duel met de Gunners missen. De Eindhovense aanval werd toen gevormd door Arouna Koné en Diego Tardelli.

Opmerkelijk genoeg staat de Peruviaan in Nederland vooral bekend als de topspits die juist niet in uitwedstrijden tot scoren komt. De PSV-spits maakte in totaal elf van zijn 13 treffers in het Phillips-stadion. Het lijkt er dan ook op dat Wenger zijn huiswerk niet heeft gedaan. De Franse oefenmeester moet overigens zijn topspits, Thierry Henry, mogelijk missen doordat hij met een beenblessure kampt. De kans dat Henry meedoet wordt op vijftig procent geschat.