'Kruiswijk vrijwel rond met Hannover 96'

Arnold Kruiswijk vertrekt komende zomer mogelijk bij FC Groningen. De centrale verdediger wil zijn loopbaan voortzetten bij de Duitse middenmoter Hannover 96, de club waar ook Arnold Bruggink onder contract staat. Dat meldt RTV Noord.

Volgens de omroep is het al 'vrijwel zeker' dat de transfer door zal gaan. Aangezien Kruiswijk nog een contract tot medio 2008 heeft in Groningen, moeten de Duitsers een transfersom betalen. Hoe hoog deze transfersom is, is nog onduidelijk.

De 22-jarige Kruiswijk debuteerde in het seizoen 2002/2003 bij FC Groningen in het betaald voetbal en speelde sindsdien al 118 duels voor de Noorderlingen.