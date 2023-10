Vice-voorzitter David Dein stapt op bij Arsenal

David Dein is met onmiddelijke ingang opgestapt als vice-voorzitter van Arsenal. Volgens Dein is er een onwerkbare situatie ontstaan, nu de Amerikaanse miljardair Stan Kroenke 9,9 procent van de aandelen in handen gekregen heeft.

"We willen David bedanken voor alle jaren waarin hij zich met ziel en zaligheid voor de club ingezet heeft", zegt Arsenal-preses Peter Hill-Wood over het plotselinge vertrek van zijn voormalig rechterhand. "Het betreurt ons dat er verschillen zijn ontstaan in de manier van denken van David, en de rest van het bestuur."

Dein maakte sinds 1983 deel uit van het bestuur van Arsenal. In die periode heeft zich ontwikkeld tot één van de gezichten van het Engelse clubvoetbal. Bovendien is hij voorzitter van de G-14, de vereniging van grootste clubs van Europa.

Dein heeft nog altijd 14,5 procent van de aandelen in Arsenal. Wat hij hiermee zal doen, is onduidelijk. Het bestuur vreest dat Dein zijn aandelen zal verkopen aan Kroenke, die daarmee bijna een kwart van alle aandelen in handen zou krijgen.