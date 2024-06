Eriksson doet open sollicitatie bij ManCity

Voormalig bondscoach van Engeland Sven-Göran Eriksson heeft laten weten bijzonder geïnteresseerd te zijn in een rol als trainer bij Manchester City. De Zweed zegt het 'een eer' te zouden vinden om bij The Citizens aan de slag te gaan. De club is na het vertrek van Stuart Pearce op zoek naar een nieuwe trainer.

"City is een grote club met een ongelooflijke achterban. Het zou een eer zijn om daar als manager te werken. Ze hebben een prachtig stadion. In mijn tijd als bondscoach voelde ik me er altijd thuis als ik een wedstrijd bezocht", zo liet Eriksson weten in een interview met de Manchester Evening News.

Of de woorden van Eriksson ook de interesse van Manchester City doen wekken, is onduidelijk. Eerder werd in Engelse media Claudio Ranieri als belangrijkste kandidaat naar voren geschoven, al ontkende de Italiaan destijds zelf de geruchten.

Bron: BBC