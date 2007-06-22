Live voetbal 1

Gaël Givet verruilt Monaco voor Marseille

Roland
22 juni 2007, 11:35

Twaalfvoudig international Gaël Givet vertrekt bij AS Monaco. De 25-jarige Franse verdediger, die tot dusver zijn gehele carrière uitgekomen was voor de club uit het Prinsdom, maakt de overstap naar Olympique Marseille. 

Givet, die in 2004 met AS Monaco de finale van de Champions League, bereikte, is niet de enige aankoop van Marseille. De ploeg neemt ook Laurent Bonnart over van Le Mans. De 27-jarige verdediger heeft een driejarig contract getekend. Verder hoopt Marseille nog Ludovic Giuly over te nemen van FC Barcelona. Hij moet de opvolger worden van Franck Ribery, die naar Bayern München is.

