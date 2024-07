Van Marwijk: "Slory mag niet naar Ajax"

Ajax heeft zich bij Feyenoord gemeld voor Andwélé Slory. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. De Amsterdamse club wil de snelle international dolgraag overnemen, maar Feyenoord weigert mee te werken aan een transfer. "Die jongen heeft een tweejarig contract bij ons en heeft nog geen minuut voor Feyenoord gespeeld. Als je hogerop wilt, laat je hem niet gaan", weet coach Bert van Marwijk.

Van Marwijk ziet in Slory één van de jongens waar Feyenoord nog veel plezier aan kan beleven. Er is potentie genoeg, vindt hij. "Kijk maar naar die jongens bij Jong Oranje zoals Royston Drenthe, Ron Vlaar en Luigi Bruins. Daarbij hebben we ook nog Andwelé Slory, die net zijn debuut heeft gemaakt in Oranje", aldus de coach.

Slory beleefde het afgelopen seizoen, als speler van Excelsior, zijn doorbraak in de Eredivisie. Diverse clubs hengelden naar zijn diensten voor volgend seizoen, maar de spits was eigendom van Feyenoord. De Rotterdammers besloten, halverwege het seizoen, de aanvaller deze zomer dan ook terug te halen naar de Kuip.