Beckham: "Ik was liever bij Real gebleven"

Als het aan David Beckham had gelegen, speelde hij ook de komende seizoenen nog voor Real Madrid. De Brit besloot in januari om de Spaanse club te verruilen voor Los Angeles Galaxy, maar deed dat puur omdat hij toen geen toekomst meer leek te hebben in Madrid. Toen Beckham de afgelopen maanden echter weer uitgroeide tot basisspeler bij Real, kreeg hij spijt van die beslissing.

"Ik had, ook in januari, het gevoel dat ik het liefst nog drie jaar bij Real wilde blijven", vertelt Beckham in Diario de Noticias. "Ik had het gevoel dat ik het niveau nog steeds aankon, maar de club liet me weten dat mijn contract niet zou worden verlengd. Daarom besloot ik om te vertrekken, een transfer leek me de beste optie."

"Op de dag dat ik met Real vervolgens als basisspeler de landstitel binnenhaalde bloedde mijn hart, omdat ik eigenlijk wilde blijven. Maar goed, de beslissing was al gevallen. Ik zal Real komend seizoen in ieder geval blijven volgen, als supporter."