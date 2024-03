Koevermans gefrustreerd

In een interview met De Telegraaf laat Danny Koevermans weten gefrustreerd te zijn over de houding van AZ. De Alkmaarse club vraag zes miljoen euro voor de aanvaller die, nu hij niet meer basisspeler is, wil vertrekken.

AZ deed de Schiedammer een verbeterde aanbieding, maar daar ging Koevermans niet op in. "Mede met het oog op het EK van volgende zomer wil ik aan spelen toekomen. Ik wil en moet gewoon iedere week voetballen."

"Het kan toch niet dat de werkgever AZ bepaalt waar ik als werknemer heen ga. Het lijkt me arbeidsrechtelijk onhoudbaar dat ik niet kan bepalen waar mijn toekomst ligt. AZ, dat altijd de mond vol heeft over het behoud van goede Nederlandse spelers, jaagt mij zo naar het buitenland. Of vinden ze de best scorende Nederlandse spits en international niet tot de categorie goede spelers behoren?'

Eerder waren Feyenoord en 1. FC Nurnberg geïnteresseerd in hem, maar een transfer ketste af wegens de hoge transfersom. Shakthar Donetsk was wel bereid het gevraagde bedrag neer te leggen, maar daar leek hij bankzitter te moeten worden en daarom ging die transfer ook niet door.