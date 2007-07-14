Live voetbal

Mancini gepolst door Liverpool

0 reacties
Koen Freriks
14 juli 2007, 09:23

Alessandro Mancini staat op het verlanglijstje van Liverpool-trainer Rafael Benítez. De Braziliaanse vleugelaanvaller zegt door de oefenmeester zelf benaderd te zijn over een transfer. AS Roma krijgt er nog een beste klus aan de aanvaller te behouden, want de speler heeft via zijn zaakwaarnemer een verzoek ingediend bij Liverpool, om te gaan onderhandelen. 

"Er is interesse van Liverpool voor Mancini", zo bevestigde Mancini's zaakwaarnemer Gilmar Veloz. "Ik heb met Benítez gesproken en gezegd dat ze moeten gaan onderhandelen met Roma. Als beide clubs een akkoord bereiken, moeten we samen de toekomst van Mancini gaan bespreken", zegt Veloz, die wel de deur openhoudt voor Roma. "Maar als het goed is ontvangen we binnenkort ook nog een aanbod van Roma."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
James McConnell

Ajax stuurt McConnell deze winter terug naar Liverpool

  • Gisteren, 17:45
  • Gisteren, 17:45
Andy Carroll

Andy Carroll (ex-Liverpool) moet naar de rechtbank en riskeert celstraf

  • zo 28 december, 16:14
  • 28 dec. 16:14
Virgil van Dijk van Liverpool met kinderen van Diogo Jota

Van Dijk trots op emotioneel moment met Jota’s kinderen

  • za 27 december, 21:47
  • 27 dec. 21:47
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mancini

Mancini
Functie: Coach
Leeftijd: 45 jaar (1 aug. 1980)

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
18
20
42
3
Atlético
18
17
37
4
Villarreal
16
16
35
5
Espanyol
17
5
33

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel