Mancini gepolst door Liverpool

Alessandro Mancini staat op het verlanglijstje van Liverpool-trainer Rafael Benítez. De Braziliaanse vleugelaanvaller zegt door de oefenmeester zelf benaderd te zijn over een transfer. AS Roma krijgt er nog een beste klus aan de aanvaller te behouden, want de speler heeft via zijn zaakwaarnemer een verzoek ingediend bij Liverpool, om te gaan onderhandelen.

"Er is interesse van Liverpool voor Mancini", zo bevestigde Mancini's zaakwaarnemer Gilmar Veloz. "Ik heb met Benítez gesproken en gezegd dat ze moeten gaan onderhandelen met Roma. Als beide clubs een akkoord bereiken, moeten we samen de toekomst van Mancini gaan bespreken", zegt Veloz, die wel de deur openhoudt voor Roma. "Maar als het goed is ontvangen we binnenkort ook nog een aanbod van Roma."