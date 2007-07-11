RKC ziet af van Marco Petrovic

RKC Waalwijk geeft de Serviër Marco Petrovic geen contract. De 24-jarige linksback was de afgelopen dagen op proef bij de Brabantse formatie. De Fransman Ndo Baheng krijgt een tweede kans.

"Met Petrovic gaan we niet verder", aldus algemeen directeur Henry van der Vegt in het Brabants Dagblad. "Hij heeft niet een meerwaarde ten opzichte van het materiaal dat we al hebben."

De 17-jarige Baheng mag er bij RKC nog een aantal dagen aan vastknopen. De aanvaller stond bij Le Havre te boek als een groot talent, maar raakte uit de gratie.