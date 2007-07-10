Talenten De Graafschap en H'veen ruilen op huurbasis

De Graafschap en sc Heerenveen hebben voor komend seizoen een spelersruil gemaakt. De Doetinchemmers huren Roy Terschegget van de Friezen, die op hun beurt Mark Bloemendaal (foto) halen.

Bloemendaal (19) debuteerde twee seizoenen geleden in de hoofdmacht van de Superboeren. Afgelopen seizoen kwam de jeugdinternational tot zestien duels in de Jupiler League.

Terschegget (19) debuteerde nog nooit in het eerste van Heerenveen. De middenvelder mag zich komend seizoen op amateurbasis bij De Graafschap gaan bewijzen.