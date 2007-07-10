Live voetbal 1

Talenten De Graafschap en H'veen ruilen op huurbasis

0 reacties
Koen Freriks
10 juli 2007, 18:24   Bijgewerkt: 18:34

De Graafschap en sc Heerenveen hebben voor komend seizoen een spelersruil gemaakt. De Doetinchemmers huren Roy Terschegget van de Friezen, die op hun beurt Mark Bloemendaal (foto) halen.

Bloemendaal (19) debuteerde twee seizoenen geleden in de hoofdmacht van de Superboeren. Afgelopen seizoen kwam de jeugdinternational tot zestien duels in de Jupiler League.

Terschegget (19) debuteerde nog nooit in het eerste van Heerenveen. De middenvelder mag zich komend seizoen op amateurbasis bij De Graafschap gaan bewijzen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jaden Slory

Officieel: Slory tekent nieuw contract bij Feyenoord en maakt seizoen af bij Go Ahead Eagles

  • Gisteren, 15:07
  • Gisteren, 15:07
Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

Rode kaart Ouaissa tegen Ajax geseponeerd

  • Gisteren, 13:34
  • Gisteren, 13:34
Quinten Timber bij Feyenoord

Opvallende video van Timber na Feyenoord – Twente gaat viraal: ‘Eng ventje’

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

M. Bloemendaal

M. Bloemendaal
Leeftijd: 37 jaar (16 jun. 1988)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel