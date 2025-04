Babel: "Benitez maakt me sterker"

zegt bij Liverpool nu al veel te leren van zijn trainer Rafael Benitez. De 20-jarige aanvaller, die afgelopen zomer voor zeventien miljoen euro overkwam van Ajax, zegt dat zijn Spaanse coach veel met hem heeft gewerkt aan het oplossen van een aantal problemen, zowel binnen als buiten het veld.

Babel gaf toe dat hij in het verleden zich veel liet beïnvloeden door de druk van het publiek. Benitez had dat al langere tijd door. "Hij vertelde me dat hij me zag spelen in een uitwedstrijd van Ajax en dat het hem opviel hoe snel ik was beïnvloed door het publiek", zei Babel. "Hij zag hoe ik haperde, wanneer het publiek zich tegen mij keerde. Hij zag dat aan mijn lichaamstaal. Ik liet nameljk onbewust mijn schouders hangen."

Maar met Benitez probeert hij daar een eind aan te maken. "Hij heeft me verteld dat zoiets me eigenlijk alleen maar sterker moet maken, want hoe meer fans van de tegenstander mij uitschelden, hoe banger ze voor mij zijn", beseft de international, die zich momenteel met Oranje voorebereidt op de EK-kwalificatieduels tegen Bulgarije en Albanië.

Bron: Goal.com