Lee verwacht snel aan te passen bij Feyenoord

Feyenoord heeft Chun-Soo Lee maandagmiddag officieel gepresenteerd in De Kuip. De Zuid-Koreaanse aanwinst is afkomstig van Ulsan Hyundia FC en ondertekende bij de Rotterdamse club een vierjarig contract. "Deze club is wereldwijd bekend", zegt Lee, die verwacht zich snel thuis te voelen.

Technisch directeur Peter Bosz is in zijn nopjes met de komst van Lee. "Na de verkoop van Romeo Castelen en Royston Drenthe hadden wij dringend behoefte aan een speler voor de zijkant. Met Lee hebben we nu iemand in huis die zowel op de flanken als achter de spitsen kan spelen."

Feyenoord hoopt dat Lee zo snel mogelijk volledig bij de groep aan kan sluiten. De aanvaller hield de afgelopen weken individueel zijn conditie op peil door middel van hardlopen en krachttraining. De Zuid-Koreaan had zich al eerder in De Kuip willen melden, maar formaliteiten hielden hem in zijn geboorteland.

Chun Soo Lee Peter Bosz

"Ik heb mijn hoofd gebroken over de vraag of ik nog een keer naar Europa zou gaan. Maar Feyenoord is een goed team, deze club is wereldwijd bekend. Ik wist ook dat Chung-Gug Song hier heeft gespeeld en ik heb veel wedstrijden van Feyenoord op televisie gezien. Daarom wilde ik graag hier spelen en heb ik toch voor Feyenoord gekozen."

Lee is bovendien bij het Zuid-Koreaanse elftal al gewend geraakt aan Nederlandse trainers als Pim Verbeek en Dick Advocaat. "Van hen heb ik op tactisch gebied heel veel geleerd. Daarom verwacht ik weinig problemen om me aan de ploeg aan te passen."