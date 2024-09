Lille is zonder Patrick Kluivert onderuit gegaan in het toernooi om de Coupe de la Ligue. De formatie van trainer Claude Puel moest in een Noord-Franse derby het hoofd buigen voor RC Lens: 1-0.

Kluivert had vrijaf gekregen omdat zijn partner Rossana Lima onlangs beviel van een zoon. Eerder ontbrak hij al enkele wedstrijden vanwege een fysieke achterstand.