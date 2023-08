Gabri zal volgende week in de thuiswedstrijd tegen Roda JC niet inzetbaar zijn voor Ajax. De Spaanse middenvelder liep in het duel tegen FC Utrecht (1-0 winst Ajax) tegen zijn vijfde gele kaart op, wat hem op een schorsing komt te staan. In de Klassieker tegen Feyenoord is hij wel weer speelgerechtigd.