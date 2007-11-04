Live voetbal 2

Forse nederlaag voor geplaagd Brussels

4 november 2007, 20:08
0 reacties
Photo of Roland
Roland | Redacteur

FC Brussels heeft een toch al desastreuze week in mineur afgesloten. De ploeg, die zeer negatief in het nieuws kwam door racistische uitlatingen van preses Johan Vermeersch, verloor de degradatiewedstrijd tegen Mechelen met 4-0.

Door deze zege passeert promovendus Mechelen Brussels op de ranglijst. De ploeg uit de Belgische hoofdstad staat nu zeventiende en voorlaatste.

Brussels-preses Vermeersch zei deze week dat een donkere speler van zijn elftal beter 'in een boom kon klimmen en een tros banenen kon gaan eten'. Hierop leverde deze speler zijn contract in en keerde hoofdsponsor Kia de club de rug toe.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws