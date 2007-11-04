Forse nederlaag voor geplaagd Brussels

FC Brussels heeft een toch al desastreuze week in mineur afgesloten. De ploeg, die zeer negatief in het nieuws kwam door racistische uitlatingen van preses Johan Vermeersch, verloor de degradatiewedstrijd tegen Mechelen met 4-0.

Door deze zege passeert promovendus Mechelen Brussels op de ranglijst. De ploeg uit de Belgische hoofdstad staat nu zeventiende en voorlaatste.

Brussels-preses Vermeersch zei deze week dat een donkere speler van zijn elftal beter 'in een boom kon klimmen en een tros banenen kon gaan eten'. Hierop leverde deze speler zijn contract in en keerde hoofdsponsor Kia de club de rug toe.