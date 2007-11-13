Gomez met 'penisdoelpunt' in voetsporen Nevland

In Duitsland is de afgelopen dagen veel hilariteit ontstaan rond het doelpunt dat Mario Gomez zaterdag maakte tegen Bayern München. De bal ging via de edele delen van de spits in het doel, waardoor Duitse media deze treffer al omdoopten tot 'het eerste penisdoelpunt ooit'. Volledig onterecht, zou echter zeggen.

De Noorse spits van FC Groningen werkte de bal drie jaar geleden, op 21 november 2004 om precies te zijn, immers al met zijn edele delen in het doel. Dit kunstje flikte hij in de Kuip, tegen Feyenoord. FC Groningen won deze wedstrijd met 1-2.