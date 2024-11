NEC-directeur: "Positie Been niet ter discussie"

NEC is zonder twijfel dé teleurstelling van de eerste helft van dit seizoen. De ploeg hoopte op een plaats bij de eerste twaalf, maar staat halverwege de competitie met de rug tegen de muur. Door de nederlaag tegen Willem II (3-0) heeft de formatie van coach Mario Been nog maar één punt meer dan hekkensluiter Excelsior.

En zoals altijd in dergelijke situaties, staat de trainer dan onder druk. Toch is men bij NEC nog niet van plan om Been, die eerder dit seizoen nog zijn contract verlengde, de laan uit te sturen. "De positie van Been staat niet ter discussie. Hij bereidt het elftal goed voor", zegt technisch directeur Carlos Aalbers tegen Omroep Gelderland.

Aalbers hoopt dat zijn ploeg zich in de winterstop, wellicht mede dankzij enkele externe investeerders, kan versterken. "De situatie moet verbeteren. Er zijn mogelijkheden, al zijn die niet overweldigend. Maar NEC heeft een breed draagvlak. Ik ga er vanuit dat die mensen ons helpen. Alle hulp is welkom."

NEC pakte uit de laatste zeven wedstrijden slechts twee punten. De laatste zege dateert alweer van 9 november, toen Heracles Almelo met 3-0 geklopt werd.