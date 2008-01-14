Live voetbal 7

Huurling Drost krijgt meteen basisplaats bij NEC

Roland
14 januari 2008, 17:48

Jeroen Drost wordt dinsdag direct in het diepe gegooid door NEC-coach Mario Been. De verdediger, die enkele dagen geleden op huurbasis overkwam van SC Heerenveen, begint in de bekerwedstrijd met FC Zwolle direct in de basis. "We hebben hem nu nodig. Hij moet het maar gelijk laten zien", zegt Been tegen Omroep Gelderland.

Drost neemt de plaats in van Youssouf El-Akchaoui, die doorschuift naar het middenveld. Naast Drost beginnen ook Naïm Aarab en Patrick Pothuizen in de basis. Ze vervangen de geschorsten Jonas Olsson en Muslu Nalbantoglu.

NEC - PEC

0 - 2
Gespeeld op 15 jan. 2008
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2007/2008

