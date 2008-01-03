Spierblessure zit Kooiman weer dwars

Frank Kooiman heeft opnieuw last gekregen van een spierblessure. Voor de 37-jarige doelman van FC Dordrecht is het de derde keer in een goed half jaar dat hij kampt met een dergelijke kwetsuur.

"Steeds als ik het laatste stapje wil maken naar de honderd procent gaat het fout", zegt Kooiman op de website van zijn club. "Ik word er nu wel gek van. Ik zit in de nadagen van mijn loopbaan en dan wil je natuurlijk spelen. Ik zou mijn carrière graag fit willen afsluiten."

Dit seizoen kwam de oud-keeper van Sparta, VVV, FC Utrecht en PSV nog geen officiële wedstrijd in actie. Om het probleem in kaart te brengen, volgt deze week waarschijnlijk nog een uitgebreid onderzoek in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis.