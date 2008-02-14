International Jongsma komende zomer naar RKC

RKC Waalwijk heeft zijn eerste aanwinst voor volgend seizoen binnen. De huidige koploper van de Jupiler League neemt Anton Jongsma per 1 juni over van FC Zwolle. De 25-jarige Antiliaanse international tekent een driejarig contract in Waalwijk.

"Anton is een speler met veel voetbalkwaliteiten en beschikt over scorend vermogen. Hij heeft zich uitstekend ontwikkeld bij FC Zwolle en wij zijn dan ook blij dat wij hem vast hebben kunnen leggen", zegt RKC-directeur Henry van der Vegt over de komst van de middenvelder, die vorige week nog de winnende goal maakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen de Antillen en Nicaragua (1-0).

Aangezien Jongsma's contract bij Zwolle afloopt, betaalt RKC geen transfersom.