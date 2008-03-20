Frankfurt zet Cottbus terug op aarde

Energie Cottbus is, vijf dagen na de sensationele overwinning op Bayern München, weer met beide benen terug op aarde gezet. Op bezoek bij subtopper Eintracht Frankfurt ging de degradatiekandidaat donderdagavond met 2-1 onderuit.

Cottbus kwam vlak na rust nog wel op voorsprong, door een enorme blunder dan Frankfurt-keeper Nikolov. De thuisclub rechtte vervolgens echter de rug en trok door goals van Caio en Russ de wedstrijd alsnog naar zich toe. Frankfurt klom door deze zege naar de zesde plaats, waardoor UEFA Cup-voetbal wederom lonkt. Cottbus daarentegen staat nog altijd vijftiende, slechts één plek boven de rode streep.