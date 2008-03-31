Heracles zegt contracten Maas en Smit op

Heracles Almelo heeft de contracten van aanvoerder Rob Maas (foto) en Marnix Smit formeel opgezegd. Het duo beschikt over een aflopende verbintenis, waardoor Heracles voor 1 april duidelijkheid diende te verschaffen. Beide spelers komen mogelijk later in aanmerking voor een nieuw dienstverband.

"Het is een formele kwestie en het is absoluut niet gezegd dat we afscheid nemen van Marnix en Rob", zegt algemeen directeur Nico Jan Hoogma op de website van Heracles. "De komende weken zullen we, op het moment dat we ons definitief handhaven, verder onderhandelen. Dat geldt voor de gehele selectie."