ADO Den Haag laat tien RKC'ers ontsnappen

ADO Den Haag heeft een gouden kans laten liggen om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Op bezoek bij RKC Waalwijk leek de buit binnen toen het na een rode kaart voor RKC-verdediger Van Mosselveld een 1-2 voorsprong nam, maar in de slotfase kwam de thuisclub alsnog langszij (2-2). Komende zondag moet hierdoor, in Den Haag, een beslissingswedstrijd gespeeld worden.

In deze play-offs worstelden RKC en ADO zich moeizaam langs respectievelijk MVV en VVV, waardoor de Eredivisie plotseling heel dichtbij was. In een onderling duel mochten de teams uit Waalwijk en Den Haag, die zo lang in de Eredivisie speelden, uitmaken wie terugkeert naar het hoogste niveau. Het heenduel in Den Haag eindigde in 1-1, waardoor voor de return in Waalwijk de situatie heel simpel was: de winnaar promoveert. Bij een gelijkspel zou een beslissingsduel volgen.

Dat het uiteindelijk inderdaad uitliep op een beslissingswedstrijd, mocht vooral ADO zichzelf verwijten. De ploeg had aanvankelijk weinig te vertellen en kwam al snel op achterstand door een treffer van verdediger Van Mosselveld, maar halverwege de eerste helft kregen de bezoekers ineens alle troeven in handen. Doelpuntenmaker Van Mosselveld zette iets te wild een blok en kreeg geel, en omdat hij vijf minuten eerder ook al op de bon gegaan was, moest hij inrukken. Tot overmaat van ramp voor RKC werd de toegekende vrije trap ingekopt door ADO-verdediger Christian Kum.

Met deze 1-1 op het scorebord, en een mannetje meer op het veld, zat ADO op rozen. De ploeg rook haar kans en creëerde nog voor rust een aantal kansen op de 1-2. Schoten van Lex Immers, Hans van de Haar en Daryl Janmaat verdwenen echter net naast de goal van RKC-keeper Zwarthoed, terwijl ook een kopstoot van Van de Haar rakelings langs de verkeerde kant van de paal zeilde.

De buit leek binnen voor ADO, maar de ploeg gooide haar eigen glazen in door te stoppen met voetballen. Van de 21ste tot de vijftigste minuut hadden de Hagenaren het spel compleet in handen, maar met de voorsprong op zak zakte het steeds verder terug. De bezoekers lieten het spel aan RKC. De Brabanders wisten weinig echte kansen te creëren, maar werden wel steeds gevaarlijker. Twintig minuten voor tijd bracht RKC-coach Petrovic met Kevin Vink zijn breekijzer in de ploeg en dat bleek een gouden wissel. De invaller kopte in de 81ste minuut een hoekschop binnen, waarmee hij alsnog een beslissingswedstrijd uit het vuur sleepte. Dat deze derde wedstrijd, op basis van het aantal gescoorde uitdoelpunten, in Den Haag gehouden wordt, is slechts een kleine troost voor ADO. De ploeg liet in Waalwijk immers een gouden kans liggen om promotie veilig te stellen.