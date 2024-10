Elm over een half jaar naar SC Heerenveen

SC Heerenveen heeft de transfer van Viktor Elm beklonken. De Zweedse middenvelder van Kalmar FF tekende in Friesland een contract voor 3,5 jaar. Hij maakt in januari 2009 de overstap naar het Abe Lenstra Stadion.

De 22-jarige Elm is bezig aan zijn derde seizoen bij Kalmar. Hij speelt samen met zijn broers David en Rasmus in de hoofdmacht. "Elm is een hardwerkende middenvelder die graag mee naar voren gaat, kopsterk is, maar ook een behoorlijk potje kan verdedigen", aldus Heerenveen-directeur Yme Kuiper op de website van de Friezen.