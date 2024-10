Galasek gaat niet in op aanbieding Willem II

Tomas Galasek heeft een verzoek om terug te keren bij Willem II afgewezen. Technisch directeur en trainer Andries Jonker sprak met de ervaren Tsjech, die om privé-redenen afzag van een rentree bij de Tilburgers.

"We kregen een tip van zijn zaakwaarnemer Arnold Oosterveer dat Tomás eventueel geïnteresseerd zou zijn", vertelde Jonker aan Voetbal International. 'Ik ben daarop op bezoek geweest in Nürnberg. Het was een goed gesprek, maar Tomás heeft voor zijn gezin gekozen en komt niet naar Willem II."

Galasek, die van 1996 tot 2000 speelde voor Willem II, kwam afgelopen seizoen uit voor 1. FC Nürnberg. Daar liep zijn contract deze zomer af, waardoor hij momenteel zonder club zit.