Tottenham wint jubileumtoernooi in De Kuip

Tottenham Hotspur heeft het jubileumtoernooi in de Rotterdamse Kuip gewonnen. De ploeg van trainer Juande Ramos verzekerde zich van de eindzege door de enig overgebleven concurrent Borussia Dortmund te verslaan: 3-0.

Darren Bent bracht de Londenaren binnen tien minuten aan de leiding. Vroeg in de tweede helft verdubbelde Giovani Dos Santos de marge. In de slotfase bekroonde Jamie O'Hara een fraaie aanval met de derde treffer.

Borussia Dortmund was vooral via Nelson Valdez gevaarlijk. De aanvaller wist zijn kansen echter niet te verzilveren. Daarnaast lag doelman Heurelho Gomes, deze zomer overgenomen van PSV, enkele keren in de weg.

Tottenham Hotspur had op de eerste speeldag van het tooernooi al gewonnen van Celtic (2-0). Borussia Dortmund was enkele uren daarna te sterk voor gastheer Feyenoord (2-1). De Rotterdammers spelen later vanavond de afsluitende wedstrijd tegen Celtic.