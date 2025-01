Martin Koopman teleurgesteld in eigen ploeg

Interim-coach Martin Koopman van Roda JC nam vrijdagavond afscheid in mineur als hoofdverantwoordelijke. De Limburgers leverden een complete wanprestatie in en tegen FC Volendam. De ploeg verloor met 1-3. "Ik ben erg teleurgesteld", zei de coach na afloop.

Komende week neemt de nieuwe oefenmeester, Harm van Veldhoven, de taak over van Koopman. De tijdelijke leidsman zoekt naar een verklaring voor het zwakke spel van de geel-zwarten: "Als we heel goed compact spelen in zowel aanvallend als verdedigend opzicht, dan gaat het heel goed, maar als je te ver uit elkaar speelt wordt het moeilijk en dat zie je dan ook", analyseert hij tegenover de NOS.

"Je kunt voetballen totdat je honderd bent, maar als je het zo makkelijk weggeeft kan je niet winnen."