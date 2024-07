'Feyenoord wil Been per direct naar Kuip halen'

Mario Been moet de opvolger worden van Gertjan Verbeek bij Feyenoord. De huidige coach bij NEC, die vorige maand nog zijn contract in Nijmegen verlengde, staat volgens het AD bovenaan het verlanglijstje van de Rotterdamse club.

Been heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag ooit trainer van Feyenoord zou worden. Het feit dat hij net een nieuw contract bij NEC getekend heeft, kan echter voor problemen zorgen. De Nijmeegse club kan hierdoor een flinke afkoopsom vragen en het is zeer twijfelachtig of Feyenoord dat op kan hoesten.

Overigens is het vertrek van Gertjan Verbeek nog altijd niet officieel bevestigd door Feyenoord. Een woordvoerder van de Rotterdamse club liet woensdag alleen weten dat 'Gertjan Verbeek en het bestuur met elkaar in gesprek zijn'.