Herstelde Hofland klaar voor rentree bij Feyenoord

Roland
9 januari 2009, 17:29

De blessureboeg van Feyenoord is weer iets kleiner geworden. Kevin Hofland is volledig hersteld van een hamstringblessure, die hem sinds begin december aan de kant hield. De verdediger kan komend weekend, in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Neftchi Baku, zijn rentree maken in het Rotterdamse elftal.

Overigens zijn vijf van de 24 spelers die met de Rotterdamse selectie meegereisd zijn naar het trainingskamp in Turkije, vermoedelijk niet inzetbaar tegen Neftchi Baku. Georginio Wijnaldum, Jon Dahl Tomasson, Tim de Cler, Michal Janota en Kermit Erasmus trainden vrijdag, om verschillende redenen, niet voluit mee.

Kevin Hofland

Kevin Hofland
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (7 jun. 1979)

