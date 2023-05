Real Madrid rond met West Ham-huurling Faubert

West Ham United verhuurt middenvelder Julien Faubert voor de rest van het seizoen aan Real Madrid. In de huurovereenkomst hebben de Madrilenen tevens een optie tot koop bedongen. Maandag wordt de 25-jarige Faubert gepresenteerd bij zijn nieuwe club.

Als de Koninklijke tevreden is over Faubert, kan hij een contract voor drie jaar tekenen in de Spaanse hoofdstad. Real zal dan volgens SkySports vijf miljoen euro moeten overmaken naar West Ham. The Hammers beuren sowieso anderhalf miljoen euro als gevolg van de deal.