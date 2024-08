De titelrace in Engeland zal gaan tussen Manchester United en Liverpool. Dat meent United-manager Sir Alex Ferguson althans. Chelsea, dat voor de rest van het seizoen onder de hoede staat van Guus Hiddink, is afgehaakt volgens de Schot.

Koploper Manchester United staat momenteel twee punten 'los' van Liverpool en heeft nog een wedstrijd tegoed. Chelsea, dat op zeven punten volgt, hoeft niet meer aan de landstitel te denken, vindt Ferguson. "Chelsea doet niet meer mee. De titelrace gaat nu tussen Liverpool en ons. Al moet Aston Villa nog wel in de gaten worden gehouden."

Ferguson heeft daarnaast geen goed woord over voor het beleid van Chelsea, dat Luiz Felipe Scolari onlangs op straat zette en Guus Hiddink als interim-trainer strikte. "Ik was zeer verbaasd dat Chelsea zo snel een trainer van dat kaliber de laan uit stuurde. Het is jammer dat het steeds vaker zo gaat. Eigenaren van dergelijke clubs verwachten altijd direct succes en hebben totaal geen geduld", vindt de ervaren manager, die zelf al 22 jaar op de bank zit bij de Mancunians.