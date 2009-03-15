Live voetbal

Booy baalt van gebrek aan steun bij clubleiding

Roland
15 maart 2009, 09:05

Foeke Booy is teleurgesteld in de clubleiding van Sparta. De hoofdcoach vindt dat er een tedens gecreëerd wordt, dat hij al met zijn gedachten bij zijn volgende werkgever FC Utrecht zit. Het bestuur doet er niet voldoende aan om deze beeldvorming uit de wereld te helpen, moppert de Fries tegenover RTV Rijnmond.

Op de vraag of Booy vreest voor een voortijdig ontslag, was zijn antwoord helder. "Dan moet je bij de heren zijn (lees: clubleiding), die weten het toch allemaal zo goed. Er wordt een tendens gecreëerd, daar kan ik met niet tegen verdedigen. Het is oneerlijk, terwijl ik altijd eerlijk ben geweest. Dat wordt in twijfel getrokken."

Booy maakt zich ook boos over een column van Hugo Borst, zaterdag in het AD. Daarin veegt Borst de vloer aan met Booy, die in zijn ogen Sparta in de steek laat. "En dat moet ene meneer Borst, die vaker bij Feyenoord zit dan bij Sparta, zich er ook nog over uitlaten. Als ze die kar in beweging gaan zetten kan ik die niet tegenhouden. Ik ben ook eerlijk geweest naar de spelersgoep en die hebben begrip getoond. We moeten het seizoen samen goed afsluiten en daar heb ik alle vertrouwen in."

Met Booy op de bank verloor Sparta zaterdag met 5-1 bij SC Heerenveen. Mede hierdoor moet de Rotterdamse ploeg nog altijd vrezen voor degradatie.

Heerenveen - Sparta

sc Heerenveen
5 - 1
Sparta Rotterdam
Gespeeld op 14 mrt. 2009
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2008/2009

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35
6
AZ
21
1
32
7
Twente
21
7
31

Complete Stand

