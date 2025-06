Hoefkens wil weg bij degradant West Brom

Carl Hoefkens heeft geen zin om met West Bromwich Albion mee te gaan naar het Championship. De Engelse club is inmiddels zeker van degradatie en de Belg, wiens contract afloopt, heeft zijn zinnen gezet op een transfer.

"Mijn avontuur bij West Bromwich zit er met zekerheid op", zegt de 30-jarige verdediger in Het Nieuwsblad. "Ik heb een paar mogelijkheden, maar voorlopig niets uit België. Ik heb zin in een nieuw avontuur in de Premier League."

Hoefkens, die eerder voor Stoke City speelde, was dit seizoen niet altijd basisspeler bij West Bromwich. Dat kwam mede door de aanwezigheid van Gianni Zuiverloon, die afgelopen zomer overkwam van SC Heerenveen.