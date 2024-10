Onieva stapt uit voorzittersrace Real Madrid

Juan Onieva heeft laten weten zich terug te trekken als kandidaat voor het voorzitterschap van Real Madrid. Hij kwam tot dit besluit na de presentatie van zijn verkiezingsprogramma donderdag, die hij overliet aan zijn beoogde vice-voorzitter Fernando Martinez. Dat werd in de Spaanse media heftig bekritiseerd.

"Het was vreselijk. Ik heb er over nagedacht en voel me verplicht mijn verantwoordelijkheid te nemen en uit de verkiezingsrace te stappen", zei Onieva in de Spaanse sportkrant Marca. Oud-voorzitter Florentino Perez en de onbekende Eduardo Garcia zijn nu de enige twee kandidaten voor het voorzitterschap van de Spaanse club. Op 14 juni vindt een stemming plaats.