"Geef mij maar een homo die er veertig scoort"

Uit een enquete van Voetbal Magazine bleek dinsdag dat een ruime meerderheid (67,8 procent) van de profvoetballers uit de Belgische Jupiler Pro League vindt dat er in de hoogste klasse geen plaats is voor homo's. Een dag later klinken de reacties in Het Nieuwsblad veel gematigder.

"Kunnen voetballen, dat is wat telt", zegt Geert De Vlieger (foto), de oud-doelman van Willem II, die nu onder contract staat bij Club Brugge. "Geef mij maar een spits die homo is en er elk jaar veertig binnentrapt."

"Ik heb er geen probleem mee", vult verdediger Didier Dheedene van Germinal Beerschot aan. "Van mij mogen er gerust homo's op het veld staan, zolang ze zich maar gedragen in de douches."

"Spelers die vinden dat er geen plaats is voor homo's hebben een bekrompen mentaliteit. Mij kan het niet veel schelen", besluit rechtsback Frederik Boi (Cercle Brugge). "Laat ze maar kijken naar mijn kont."